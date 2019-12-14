AÖF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF 14 Aralık güz vize soruları nasıldı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık öğretim üniversitelerin eğitim görenler 14-15 Aralık tarihlerinde sınava giriyor. AÖF sınavına katılacak herkesin yanında bulundurması gereken sınav belgesi "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilebiliyor. Sınavdan çıkan adaylar soruların ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Sorunun yanıtı haberimizde..

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 2019 güz AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2019 AÖF güz dönemi final sınavı 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.



AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti