Gözler AÖF 14-15 Aralık sınav soruları ve cevap anahtarında.. AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı?
AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sınava girenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2019-2020 akademi takvimi doğrultusunda Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihlerinde yapıldı. AÖF öğrencilerinin büyük bir heyecanla AÖF sınav soruları ve cevaplarının yayınlanmasını bekliyor. Soru ve cevaplar “ANADOLUM e-Kampüs” sayfası üzerinden yayımlanıyor. AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? sorusunun cevabı haberimizde..
AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. 4 oturumda gerçekleşen AÖF sınavında öğrencilere her ders için 20 soru soruldu. AÖF vize sınav döneminin ardından öğrenciler için sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe gözlerini çevirdi. AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? sorusunun cevabı haberimizde..
AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Soru ve cevaplar “ANADOLUM e-Kampüs” sayfası üzerinden yayımlanıyor.
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından 2019 güz AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2019 AÖF güz dönemi final sınavı 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.
Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
HARF NOTU NEDİR?
Harf notu almış olduğunuz yüzlük sistemdeki notun sınıfınızdaki öğrencilere göre harflendirilmesidir. En yüksek geçen harf notu AA iken en düşük geçen harf notu CB'dir. CC, DC ve DD notları ise koşullu geçer anlamındadır.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti