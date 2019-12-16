Gözler AÖF 14-15 Aralık sınav soruları ve cevap anahtarında.. AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı?

AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. 4 oturumda gerçekleşen AÖF sınavında öğrencilere her ders için 20 soru soruldu. AÖF vize sınav döneminin ardından öğrenciler için sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihe gözlerini çevirdi. AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? sorusunun cevabı haberimizde..

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Soru ve cevaplar “ANADOLUM e-Kampüs” sayfası üzerinden yayımlanıyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 2019 güz AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2019 AÖF güz dönemi final sınavı 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

HARF NOTU NEDİR?

Harf notu almış olduğunuz yüzlük sistemdeki notun sınıfınızdaki öğrencilere göre harflendirilmesidir. En yüksek geçen harf notu AA iken en düşük geçen harf notu CB'dir. CC, DC ve DD notları ise koşullu geçer anlamındadır.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti