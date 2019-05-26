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  3. AÖF soruları cevapları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF final sınav soruları nasıldı?

AÖF soruları cevapları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF final sınav soruları nasıldı?

AÖF soruları cevapları ne zaman açıklanacak" 2019 AÖF final sınav soruları nasıldı"

AÖF soruları ve cevapları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2019 AÖF final sınavı soruları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılıyor. Sınavlar beş seçenekli çoktan seçmeli test şeklinde gerçekleştiriliyor. Adaylar puanlarını hesaplamak için soruların ve cevapların ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar.

AÖF sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF final soruları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde yapılıyor. Sınava giren adaylar kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Sonuçlar açıklanmadan önce de sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecekler. AÖF soruları ve cevapları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AÖF GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SORULARI CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Birkaç gün içerisinde sınav sorularının ve cevaplarının açıklanması bekleniliyor. Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecekler.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?

Öğrencilere bir yarıyılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştiriliyor. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarıyıldan ders seçebilir.

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI NEDİR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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