AÖF soru ve cevaplar ne zaman açıklanır? 2020 AÖF final soru ve cevapları yayında mı?
AÖF soru ve cevaplar ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2020 AÖF güz dönemi final sınavının ilk iki oturumu dün gerçekleştirildi. AÖF güz dönemi sonu sınavının son oturumları ise bugün (19 Ocak) saat 09:00 ve 14:00'te gerçekleştiriliyor. Sınavdan çıkan adaylar emin olamadıkları soruların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu öğrenmek istiyor. 2020 AÖF final soru ve cevapları ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor..
2020 AÖF final soru ve cevapları yoğun olarak araştırılıyor. Bugün AÖF final sınavlarının son oturumu gerçekleştiriliyor. Sınavdan çıkan adaylar emin olamadıkları soruların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu öğrenmek istiyor. Sınavdaki başarı durumunu hesaplamak isteyen AÖF öğrencileri, girdikleri sınavların cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaptığı sınavlar sonrasında, soru ve cevapları belli bir zaman dilimi geçtikten sonra yayınlıyor. 2020 AÖF final soru ve cevapları ile ilgili son gelişmeler sizlerle..
AÖF FİNAL SORU VE CEVAPLARI YAYINDA MI?
AÖF sınav oturumları henüz sona ermedi. Bu nedenle 2020 AÖF final soru ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı.
AÖF SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2020 AÖF final soru ve cevap anahtarlarının, sınav oturumları sona erdikten sonra önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. AÖF soru ve cevaplar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.
AÖF DERS GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 FF 0,00 Kaldı