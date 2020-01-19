AÖF soru ve cevaplar ne zaman açıklanır? 2020 AÖF final soru ve cevapları yayında mı?

2020 AÖF final soru ve cevapları yoğun olarak araştırılıyor. Bugün AÖF final sınavlarının son oturumu gerçekleştiriliyor. Sınavdan çıkan adaylar emin olamadıkları soruların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu öğrenmek istiyor. Sınavdaki başarı durumunu hesaplamak isteyen AÖF öğrencileri, girdikleri sınavların cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaptığı sınavlar sonrasında, soru ve cevapları belli bir zaman dilimi geçtikten sonra yayınlıyor. 2020 AÖF final soru ve cevapları ile ilgili son gelişmeler sizlerle..

AÖF FİNAL SORU VE CEVAPLARI YAYINDA MI?

AÖF sınav oturumları henüz sona ermedi. Bu nedenle 2020 AÖF final soru ve cevap anahtarları henüz yayınlanmadı.

AÖF SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020 AÖF final soru ve cevap anahtarlarının, sınav oturumları sona erdikten sonra önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. AÖF soru ve cevaplar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı