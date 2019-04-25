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  3. AÖF sonuçları için geri sayım

AÖF sonuçları için geri sayım

AÖF sonuçları için geri sayım

Açık öğretim sınavlarına giren binlerce öğrenci “AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.

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AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak AÖF sınav sonuçları genellikle 10 gün içerisinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları açıklandı. 

AÖF ÇIKMIŞ SORU VE CEVAPLARI HABERİMİZDE;
AÖF çıkmış soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi resmi web sitesindeki eKampüs Sistemi üzerinden erişime açıldı. 

AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2019 SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı: 27 Temmuz 2019 

AÖF GEÇME NOTU
Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:
84 – 100AA4,00 (GEÇTİ)
77 – 83 AB3,70 (GEÇTİ)
71 – 76 BA3,30 (GEÇTİ)
66 – 70 BB3,00 (GEÇTİ)
61 – 65 BC2,70 (GEÇTİ)
56 – 60 CB2,30 (GEÇTİ)
50 – 55 CC2,00 (GEÇTİ)
46 – 49 CD1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
40 – 45 DC1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
33 – 39 DD1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
0 – 32FF0,00 (KALDI)

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