AÖF sınavları online mı olacak? Açıköğretim (AÖF) sınav tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları geçtiğimiz dönem pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleştirilmişti. AÖF güz dönemi sınav tarihleri üniversitenin resmi internet sayfası üzerinden duyuruldu. AÖF sınavları ile ilgili de karar verildi.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

AÖF sınavları güz döneminde online olarak gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz dönem de pandemi dolayısıyla sınavlar yüz yüze yapılamamış ve online olarak tamamlanmıştı.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre;

2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde; Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.