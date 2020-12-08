AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF güz dönemi online sınav tarihleri 2020

AÖF güz dönemi online sınav tarihleri 2020 binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavları çevrim içi (online) yapılacak. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Pandemi nedeniyle AÖF vize sınavları çevrimiçi yapılacak. Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF sınav takvimine göre, güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek ve sınava katılım www.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

SINAVDA SORUMLU OLUNAN YARIYIL DERSLERİ VE SINAV TARİHLERİ

Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri AÖF tarafından şu şekilde açıklandı:

1. Yarıyıl Dersleri 12 Aralık 2020 Cumartesi

5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri 13 Aralık 2020 Pazar

14 Aralık 2020 Pazartesi

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri 19 Aralık 2020 Cumartesi

20 Aralık 2020 Pazar

21 Aralık 2020 Pazartesi

AÖF SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek.Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.