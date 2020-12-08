AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖF güz dönemi online sınav tarihleri 2020
AÖF vize sınavları için geri sayım sürüyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile 2020 ve 2021 eğitim takvimine göre Açıköğretim sınavları çevrim içi olarak yapılacak. Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayar veyahut tablet ya da cep telefonunu ile giriş yapılması gerekecek. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır. İşte AÖF güz dönemi online sınav tarihleri 2020..
AÖF güz dönemi online sınav tarihleri 2020 binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavları çevrim içi (online) yapılacak. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Pandemi nedeniyle AÖF vize sınavları çevrimiçi yapılacak. Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF sınav takvimine göre, güz dönemi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek ve sınava katılım www.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.
SINAVDA SORUMLU OLUNAN YARIYIL DERSLERİ VE SINAV TARİHLERİ
Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri AÖF tarafından şu şekilde açıklandı:
1. Yarıyıl Dersleri 12 Aralık 2020 Cumartesi
5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri 13 Aralık 2020 Pazar
14 Aralık 2020 Pazartesi
3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri 19 Aralık 2020 Cumartesi
20 Aralık 2020 Pazar
21 Aralık 2020 Pazartesi
AÖF SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek.Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.