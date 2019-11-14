2019 2020 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi haberimizde.. AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınavları ne zaman? sorusu öğrenciler tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz haftalarda kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sınav tarihlerini resmi sayfası üzerinden duyurdu. Açıktan üniversite eğitimine devam eden öğrenciler sınav tarihlerini öğrenmiş oldu. 2019 2020 AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi haberimizde sizlerle..

AÖF 2019 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

14-15 Eylül'de gerçekleşecek AÖF güz dönemi ara sınavına 1 hafta kala sınav yerleri bilgisinin de yer sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniyor. AÖF 2019 sınav giriş belgesine https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasından ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları, 14 - 15 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18 - 19 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18 - 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 - 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı: 22 - 23 Ağustos 2020

AÖF'DEN KAÇ YILDA MEZUN OLMAK GEREKİR?

Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi; 2 yıllık önlisans programları için 4 yarıyıl, 4 yıllık lisans programları için 8 yarıyıldır. Azami süreler ise öğrencinin kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere önlisans programları için 8 yarıyıl, lisans programları için 14 yarıyıldır. Öğrenci, azami süreler boyunca öğrencilik haklarından yararlanır. Öğrenci, kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.