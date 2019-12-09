2019- 2020 AÖF sınav tarihleri haberimizde.. AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınavları ne zaman? sorusu arama motorunda sınava girecek olanlar tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler için dönem sınavları gerçekleştiriliyor. AÖF sınav giriş belgelerinin 9 Aralık'ta yayınlanmasından sonra sınav tarihleri daha çok merak edilmeye başladı. AÖF sınavları ne zaman? diye merak ediliyor. 2019- 2020 AÖF sınav tarihleri haberimizde..

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvimdeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 14-15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan ders alamaz.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.