AÖF sınavları ertelendi mi? 2020 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Türkiye’de korona virüs önlemleri kapsamında yapılan düzenlemeler devam ediyor. YÖK’ün aldığı karara göre üniversitelerde bahar dönemi yüz yüze eğitim yapılmayacak. ÖSYM ise sınav takviminde güncellemeye gitti. AÖF sınavları için ise akıbet öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2020 AÖF sınavları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı için detaylar haberimizde…

AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavları için belirlenen tarihlerde erteleme veya iptal kararı alınmadığı bildirildi. 2020 AÖF sınavları için ise üniversiteden son olarak 24 Mart'ta şu açıklama yapıldı:

2020 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF 2019-2020 akademik takvimine göre; Bahar dönemi vize sınavları 18-19 Nisan 2020 tarihleri arasında, final sınavları ise 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz Okulu sınavlarının ise 23 Ağustos 2020’de yapılması planlanıyor.

Güncel bir açıklama yapılması durumunda, ilgili bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.