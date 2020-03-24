AÖF sınavları ertelendi mi 2020? AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılacak açıklamalar öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Coronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında bazı sınavların ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı. Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrenciler AÖF bahar dönemi vize sınavlarının ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. "AÖF sınavları ertelendi mi 2020?" sorusunun yanıtı haberimizde...

AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

AÖF Bahar Dönemi vize sınavları henüz ertelenmedi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Bazı medya yayın organlarında Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğine dair yanlış haberler yer almıştır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alınmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesi ve Açıköğretim Sınavları ile ilgili olarak Anadolu Üniversitesi’nin resmi makamlarından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.”

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF 2020 sınav tarihleri ise şu şekilde:

Bahar Dönemi Vize Sınavı: 18 - 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Final Sınavı: 13 - 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı: 23 Ağustos 2020

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından açıklanan tarihlerde öğrenci sistemi üzerinden derslerin seçilmesi ve ödemenin yapılması ile gerçekleşiyor. Çeşitli nedenlerle 6 Mart 2020 Cuma günü saat 23.59'a kadar kayıt yeniletemeyen öğrencileden gelen yoğun istek doğrultusunda 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 9 Mart 2020 tarihi saat 23:59'ta sona erdi.