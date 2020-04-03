AÖF sınavları 2020 ne zaman? AÖF sınavları ertelendi mi?

AÖF sınavları 2020 ne zaman, ertelendi mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınavlar belli tarihlerde internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

AÖF SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacaktır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

Tüm derslerin sınavlarına aynı anda girilmesi zorunluluğu bulunmuyor. Karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alacak. Bu derslerden hangisini seçerseniz onun sınavı başlayacak Kalan derslerin 7 Mayıs'a kadar girilmesi gerekiyor.

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir. Gerekli teknolojik altyapıya sahip değilseniz, çağrı merkezinden 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak, istediğiniz herhangi bir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda, internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz.