AÖF sınavı saat kaçta başlıyor? AÖF sınavı başladı mı? İşte AÖF sınav linki

AÖF sınavları bugün başladı. AÖF sınavı saat kaçta başlıyor? sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin bahar dönemi vize sınavları online bir şekilde yapılıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile alınan önlemler doğrultusunda sınavın belli tarihler aralığında online bir şekilde yapılmasına karar verilmişti. AÖF sınavı ile ilgili merak edilenler detaylar haberimizde yer alıyor.

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınavları 18 Nisan 09:00 - 7 Mayıs 23:59 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Çevrimiçi Sınav Sistemine gitmek için Sınava Giriş butonuna tıklayınız.

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AÖF SINAVLARI NASIL OLACAK?

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için eğitim - öğretime, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesi yönünde karar almıştır.

Anadolu Üniversitesi, alınan bu karar doğrultusunda, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarını internet ortamından gerçekleştirecektir.

Sınavlarda her bir ders için 20 soru sorulacak. Öğrencilere her bir ders için 30 dakika süre verilecek.

Anadolu Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.