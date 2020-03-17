AÖF sınav tarihleri ertelendi mi? 2020 Anadolu AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı hakkında adaylar yoğun bir araştırma içerisine girdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri korona virüsü sebebiyle sınavların ertelenme ihtimalini tartışmaya başladı. AÖF Bahar Dönemi vize sınav tarihleri 18-19 Nisan olarak belirlenmişti. AÖF sınav tarihleri ertelendi mi? Sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Türkiye’de corona virüs önlemleri çerçevesinde tüm sınavlar tek tek iptal edilirken gözler Anadolu Üniversitesi’ne çevrildi. 2020 AÖF Bahar Dönemi sınavı ertelenecek mi? sorusu büyük merak uyandırıyor. AÖF Bahar Dönemi vize ve final sınavları her yıl nisan ve haziran aylarında gerçekleştiriliyor. Sınavın ertelenme durumuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir açıklama gelmemişti.
2020 AÖF ERTELENDİ Mİ?
Mevcut durumda tarihlerin ne olacağı konusunda ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'inden resmi açıklama geldi:
“Bazı medya yayın organlarında Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğine dair yanlış haberler yer almıştır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alınmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesi ve Açıköğretim Sınavları ile ilgili olarak Anadolu Üniversitesi’nin resmi makamlarından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.”
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF 2020 sınav tarihleri ise şu şekilde:
Bahar Dönemi Vize Sınavı: 18 - 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Final Sınavı: 13 - 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı: 23 Ağustos 2020