AÖF güz dönemi sınavları 14-15 Aralık tarihlerinde düzenleniyor. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF güz dönemi sınav sonuçları için tarih verildi mi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da gerçekleştiriliyor. AÖF güz dönemi sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF güz dönemi sınav sonuçları için tarih verilmedi. AÖF sınav sonuçları için tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

AÖF 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Açıköğretim Fakültesi'nde dört yanlış bir doğruyu götürüyor. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda geçerli olan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulaması Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) taraından açıköğretim sınavlarında da uygulanmaya başladı. Bu sistem sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde geçerli olacaktır.

AÖF SINAV GEÇME NOTU NEDİR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2019 AÖF güz dönemi final sınavı 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.