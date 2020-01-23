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  3. Gözler AÖF final sonuçlarına çevrildi.. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Gözler AÖF final sonuçlarına çevrildi.. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Gözler AÖF final sonuçlarına çevrildi.. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte"

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? sorusu sınava katılan öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF final sınavları 18-19 Ocak'ta yapıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen sınavın soruları geçtiğimiz günlerde öğrencilere sunuldu. AÖF sınavlarına katılan öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2019-2020 güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapıldı. Soru cevapların da yayınlanmasının ardından gözler AÖF final sonuçlarına çevrildi. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, sonuçların kısa süre içerisinde adaylara duyurulacağını açıkladı. 

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlandığında haberimizde olacak.

AÖF SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI 

AÖF  final soru ve cevapları yayınlandı.  Anadolu Üniversitesi twitter hesabından öğrencilere duyuruldu. Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.

AÖF SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar dönemi ara sınavı: 18-19 Nisan 2020

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 13-14 Haziran 2020

Yaz okulu sınavı: 22 - 23 Ağustos 2020

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

- 84 – 100 AA 4,00 Geçti
- 77 – 83 AB 3,70 Geçti
- 71 – 76 BA 3,30 Geçti
- 66 – 70 BB 3,00 Geçti
- 61 – 65 BC 2,70 Geçti
- 56 – 60 CB 2,30 Geçti
- 50 – 55 CC 2,00 Geçti
- 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti


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