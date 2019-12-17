AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınav sonuçları için tarih belli mi?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu sınava giren binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. AÖF vize sınavları 14-15 tarihlerinde gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi'nin birçok ilde aynı anda gerçekleştirdiği sınavının soru ve cevapları 16 Aralık'ta erişime açıldı. Şimdi sıra sonuçlarda. AÖF sonuçların açıklanmasının ardından 3 gün sürecek olan itiraz süreci başlayacak. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde..

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 2019 güz AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

ARA SINAVA GİRMEYEN DÖNEM SONU SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

Anadolu Üniversitesinin yayımladığı bilgilre göre ara sınava katılamayan öğrenciler dönem sonu sınavına katılabilirler.

HARF NOTLARI NASIL BELİRLENİYOR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC Geçer Harf Notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez.

CD, DC ve DD koşullu geçer harf notlarıdır. Bu notlar ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00’ın üzerinde ise geçer harf Notlarıdır ve öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilemez. Dolayısıyla, bu, öğrenci bu derslerden başarılı olmuştur anlamına gelir. Fakat, öğrencinin son akademik durumu Uyarı yani genel not ortalaması 2,00’ın altında ise bu notlar, Başarısız Harf Notlarıdır ve Uyarı alınan dönemden itibaren öğrencinin bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Şunu hatırlatmakta fayda var: Öğrencinin daha önceki dönemlerdeki Akademik Durumu Uyarı olsa bile, son akademik durumu Başarılı ise koşullu geçer derslerinden başarılı olmuş olur.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00’ın üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.