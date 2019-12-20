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  3. AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2019 2020 Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi Sınav sonuçları sorgulama sayfası

AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2019 2020 Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi Sınav sonuçları sorgulama sayfası

AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2019 2020 Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi Sınav sonuçları sorgulama sayfası

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen 2019 2020 AÖF düz dönemi sınav sonuçları 'anadolu.edu.tr' adresinden yayınlandı. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası...

Anadolu Üniversitesi (AÖF) güz dönemi sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamak isteyen binlerce adayın gözü sınav sonuçlarındaydı. Adaylar sonuçları 'anadolu.edu.tr' adresinden öğrenebiliyorlar. Haberimiz içerisinden 2019 2020 AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz

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