AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 AÖF final sınav tarihleri haberimizde..
AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gözler Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanacak olan AÖF sınav giriş yerlerine çevrildi. Sınava az bir zaman kala öğrenciler AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..
AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorusu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF takvimine göre; Güz Dönemi finalleri 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak. AÖF sınavına sayılı günler kala AÖF sınav yerleri merak edilmeye başladı. AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorusuna yanıtı haberimizde..
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş yerlerini açıklandığında haberimizde olacak.
AÖF SINAVLAR NE ZAMAN?
Güz Dönemi finalleri 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek.Bahar Dönemi vizeler 18 - 19 Nisan 2020 Bahar Dönemi finalleri 13 - 14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek.Alttan dersi olanlar için Yaz Okulu sınavları 22 - 23 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek.
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı
T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,
Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.
Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
Geçersiz Belgeler
Öğrenci Kimlik Kartı
Mesleki Kimlik Kartları
Askeri Kimlik Belgesi
AÖF DERS GEÇME NOTLARI
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.