AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 18-19 Ocak AÖF sınav saati haberimizde..

AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 18 ve 19 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Uzaktan eğitim metoduyla eğitim veren Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri yayınlandı. AÖF sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. AÖF sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? sorusunun yanıtı haberimizde..

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF SINAVLARI SAATİ

18-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi final sınavının ilk iki oturumu bugün gerçekleştirilecek. 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan iki oturumun ilk sabah 09:00 ikinci oturum ise 14:00'de başlayacak.

AÖF güz dönemi sonu sınavının son oturumu 19 Ocak tarihinde 09:00'da gerçekleştirilecek.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.