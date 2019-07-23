AÖF 2019 sınav yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF üç ders sınavı için geri sayım başladı. AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı yoğun ilgi görüyor. AÖF üç ders sınavına girecek olan adaylar, sınav yerlerini öğrenmek istiyorlar. Kurum tarafından yapılan son dakika açıklamasında AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Giriş belgesini http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından veya AÖF bürolarından alabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

AÖF üç ders sınav yerleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından veya AÖF bürolarından alınabiliyor.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.