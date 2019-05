AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? 2019 AÖF kaç net kaç puan?

AÖF bahar dönemi final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde yapılıyor. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. AÖF 2019 puan hesaplama nasıl yapılır? Sonuçlar açıklanana kadar öğrenciler puan hesaplama yöntemlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi veriliyor. Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan “Bağıl Değerlendirme Sistemi” kaldırılarak yerine “Öğrenci Değerlendirme Sistemi” getirilmiştir.

SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı / Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0'ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

Akademik Yetersizlik Uyarısı Ve Ders Tekrarı: Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapılır. “Akademik Yetersizlik Uyarısı" alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO'nın en az 2.00 olması gerekir.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.