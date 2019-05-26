AÖF ders geçme notu kaçtır?

AÖF güz dönemi final sınavları 12 Ocak Cumartesi ve 13 Ocak Pazar günü yapılacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru yöneltiliyor, 30'ar dakika sınav süresi tanınıyor. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde gerçekleştiriliyor.

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi final sınavı 12 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 13 Ocak 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2018 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

Bahar dönemi final sınavı 25 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 26 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan “Bağıl Değerlendirme Sistemi” kaldırılarak yerine “Öğrenci Değerlendirme Sistemi” getirilmiştir.