AÖF online sınav giriş ekranı: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl olacak?

AÖF online yaz okulu sınav giriş ekranı öğrencilerin, sınavlarına erişmeleri için girmeleri gereken sisteme yönlendiriyor. Final sınavlarını veremeyen öğrenciler yaz okulu ile kalan derslerinden başarı ile geçmeyi umuyor. AÖF yaz okulu sınavı için her bir ders başına 40 dakika süre verilecek. Öğrenciler 30 soruyu belirlenen sürede yanıtlayacaklar.

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AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları bu yıl online olarak gerçekleştiriliyor. Yaz okulu sınav tarihleri 5-9 Eylül olarak belirlendi.

Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF yaz okulu yönergesinde ise şunlar kaydedildi:

"Bilgisayar, cep telefonu ve tabletler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek olan AÖF online sınav, her bir ders için 40 dakika olacak. Sınav soruları ise 30 olarak belirlendi.

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir.Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkanı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 40 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

5 Eylül’den itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuzherhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 9 Eylül’e kadar sınavınıza kaldığınızyerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.

Ancak 9 Eylül’e kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir."