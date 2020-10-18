Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 öğretim yılında mezun olan 330 bin öğrenci için hazırlanan hediye paketleri yola çıktı. Mezun olan binlerce öğrenci hediye setini ne zaman ve nereden alacaklarını araştırıyor. Peki, AÖF mezun hediyeleri gönderildi mi? AÖF hediye seti ne zaman ve nereden alınır?

AÖF HEDİYE SETİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?

2019-2020 Açıköğretim Sistemi mezunları,19 Ekim Pazartesi günü 13.30'dan itibaren hediye setlerini, ulaştığı illerdeki bürolardan alabilirler.

AÖF AÇIKLAMASI

AÖF HEDİYE GÖNDERİLEN İLLER