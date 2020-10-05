AÖF mazeretli kayıt yenileme tarihi ne zaman? AÖF mazeretli kayıt nedir, nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme tarihleri bu yıl 5-15 Ekim olarak belirlendi. Öğrenciler işlemlerini online sistem üzerinden tamamlayacaklar. Ücret ödemelerinden önce ders seçimi yapılması gerekiyor. AÖF mazeretli kayıtlar ise belirlenen sürede kaydını tamamlayamayanlar için alınacak. AÖF mazeretli kayıt tarihi üniversite tarafından duyurulmuştu.

AÖF MAZERETLİ KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

AÖF mazeretli kayıt tarihi bu yıl 16 Ekim olarak belirlendi.

Kayıt yenileme işlemleri ise 5-15 Ekim arasında tamamlanacak.

Mazeretli kayıt işlemleri de tıpkı normal kayıt yenileme gibi sistem üzerinden yapılacak. Ders seçiminin ardından dönem ücreti ödeme gerçekleştirilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme ücret bilgisi, öğrencinin sistem üzerinden ders seçimi yapmasıyla görünüyor. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

AÖF kayıt yenileme için gerekli belgeler nelerdir? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 16 Ekim 2020tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.