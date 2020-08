AÖF yeni kayıt için gerekli belgeler neler? AÖF kayıtları ne zaman başlıyor?

AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim görmek isteyenler kurum tarafından açıklanan takvimi araştırıyorlar. AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı gündeme geldi.



AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



AÖF'e ikinci üniversite, YKS, Dikey Geçiş, Ek Yerleştirme, Sağlık Lisans Tamamlama ve Yatay Geçiş ile kayıt yaptırılabiliyor. YKS sınavına girerek barajı geçen adayların başvuru ve kayıt işlemlerini 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 10 Eylül 2020 Perşembe tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gerekiyor.

AÖF YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

YKS Sonuç Belgesi,

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi,

Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı,

Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanları,12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda fotoğraf,

Adayın ödemesi gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti varsa ödediğine dair banka dekontu,

Aşağıdaki programlara yerleştirilen öğrencilerden varsa TOEFL belgesi,

Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Programı (UOLP‒SUNY Cortland),

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Programı (UOLP‒SUNY Cortland),

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Programı (UOLP–SUNY Empire State College),

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Programı (UOLP–Leeds Metropolitan),

Edebiyat Fakültesi-Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany)

Engelliler Entegre Yüksekokuluna kesin kayıt için her iki kulakta senso-neural işitme kaybı olduğunu ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğunu gösteren sağlık raporu.