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  3. AÖF kayıt yenileme ücretleri 2019 ne kadar? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ücretleri 2019 ne kadar? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ücretleri 2019 ne kadar" AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman"

AÖF kayıt yenileme tarihleri başlıyor. AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler belirtilen tarihler aralığında işlemlerini gerçekleştirecekler. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecekler. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

AÖF kayıt yenileme ücretleri 2019 yılında da araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri için geri sayım başladı. Yapılan duyuruda kayıt yenileme işlemleri için ekim ayına işaret edildi. Kayıt yenileme başvuruları 7 Ekim tarihinde başlayacak ve 18 Ekim’de sona erecek. İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden yayınlanıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

 

Yapılan duyuruda kayıt yenileme işlemleri için ekim ayına işaret edildi. Kayıt yenileme başvuruları 7 Ekim tarihinde başlayacak ve 18 Ekim’de sona erecek.

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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ?220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ?240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

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