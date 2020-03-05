AÖF kayıt yenileme ücreti 2020 ne kadar? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte yanıtı

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sona ermesi beklenen ancak Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile uzatılan AÖF kayıt yenileme dönemi sona eriyor. Henüz kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmemiş olan öğrenciler süreç ile ilgili aramalarını sıklaştırdı. İşte AÖF kayıt yenileme işlemleri ile ilgili merak edilenler..

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF kayıt yenileme süresi 6 Mart 2020 tarihi saat 23:59'a kadar uzatıldı. Anadolu Üniversitesi'nden öğrencilerine gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Siz değerli öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine Kayıt Yenileme süresi 6 Mart 2020 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır."

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme harcı öğrencinin aldığı derslere göre değişkenlik gösteriyor. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Bu nedenle AÖF öğrencileri öncelikle ders seçimi işlemlerini tamamlayacaklar, akabinde ödemeleri gereken harç ücretini görüntüleyebilecekler. Harç ödemesi gerçekleştikten sonra öğrencilik durumu pasiften aktife geçecektir.

AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Kayıt aşamasında Anadolu Üniversitesi'ne yapılacak olan ödemeler, Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kayıt aşamasında şu yöntemler denenebilecek;

*Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

*İnternet Bankacılığı ile Ödeme

*ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

*Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.