AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu! Açıköğretim kayıtları ne zaman 2020?

AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖF kayıt yenileme işlemi belli tarihler aralığında AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF derslerinin seçilmesi ve kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile kayıt yenilenmiş oluyor. Kayıt yenileme döneminde işlemini gerçekleştirmeyenler ikinci dönem sınavlarına katılamıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından duyurulan tarihlerde yapılıyor. AÖF öğrencilerinin araştırdığı "Açıköğretim kayıtları ne zaman 2020?" sorusunun yanıtı haberimizde..

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2020?

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Başlangıç tarihi: 17 Şubat 2020

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bitiş tarihi: 28 Şubat 2020

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.