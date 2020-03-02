AÖF kayıt yenileme tarihi 2020: AÖF kayıt yenilemeleri ne zaman bitiyor?

AÖF kayıt yenileme tarihi 2020 merakla araştırılıyor. AÖF kayıt yenilemeleri ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 28 Şubat'ta sona ermesi beklenen AÖF kayıt yenileme süresi Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre uzatıldı. Henüz kayıt yenileme işlemini yapmamış olan öğrenciler son günün ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. İşte AÖF kayıt yenileme tarihi..

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme süresi 6 Mart 2020 tarihi saat 23:59'a kadar uzatıldı. Anadolu Üniversitesi'nden öğrencilerine gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Siz değerli öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine Kayıt Yenileme süresi 6 Mart 2020 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır."

AÖF KAYIT YENİLEME HARCI NE KADAR?

AÖF kayıt yenileme harcı öğrencinin aldığı derslere göre değişkenlik gösteriyor. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Bu nedenle AÖF öğrencileri öncelikle ders seçimi işlemlerini tamamlayacaklar, akabinde ödemeleri gekeren harç ücretini görüntüleyebilecekler. Harç ödemesi gerçekleştikten sonra öğrencilik durumu pasiften aktife geçecektir.

AÖF HARÇ ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Kayıt aşamasında Anadolu Üniversitesi'ne yapılacak olan ödemeler, Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilebilecek. Kayıt aşamasında şu yöntemler denenebilecek;

*Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

*İnternet Bankacılığı ile Ödeme

*ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

*Mobil Bankacılık ile Ödeme

Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 28 Şubat 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile saat 22:00’a kadar kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

28 Şubat 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi;

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 numaralı telefonunu Fakültemiz kayıtlarındaki cep telefonu numaranızla arayarak,Size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek,www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.

2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludurlar.