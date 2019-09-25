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  3. AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri için geri sayım

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? 2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri için geri sayım

AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor" 2019 AÖF kayıt yenileme tarihleri için geri sayım

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini tamamlıyorlar. Kurum tarafından yayınlanan takvim içerisinde 2019-2020 işlemlerinin hangi tarihler aralığında yapılacağı duyuruldu. AÖF kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

AÖF kayıt yenileme işlemleri yoğun ilgi görüyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri belirtilen tarihlerde gerçekleştiriliyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

 

Yapılan duyuruda kayıt yenileme işlemleri için ekim ayına işaret edildi. Kayıt yenileme başvuruları 7 Ekim tarihinde başlayacak ve 18 Ekim’de sona erecek.

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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ?220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ?240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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