AÖF kayıt yenileme 2020-2021 yılı için ne zaman yapılacak? Açıköğretim (AÖF) kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)'ne hali hazırda kayıtlı olan öğrencilerin yeni dönem için ders seçimi yapmaları gerekiyor. 2020-2021 yılı için sınav takvimi de üniversite tarafından duyuruldu. AÖF kayıt yenileme işleminin tamamlanabilmesi için ise belirlenen miktarda ödeme yapılıyor.

AÖF KAYIT YENİLEME 2020-2021 YILI İÇİN NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihlerini duyurdu. Buna göre öğrenciler, 5-15 Ekim tarihleri arasında yen dönemkayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecekler.

AÖF KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Üniversitenin online sistemi üzerinden giriş yapılmasının ardından ders seçimi gerçekleştiriliyor.

Ardından, belirlenen miktar üniversitenin hesabına yatırılıyor.

Para yatırma işlemi tamamlandıktan sonra otomasyon üzerinden kayıt kontrolü yapılıyor.

Tüm bu adımlar sonrasında ders kitapları e-Kampüs'e yükleniyor.

ÜNİVERSİTEDEN DERS SEÇİMİ UYARISI

Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TAKVİMİ

GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVI: 12 – 13 Aralık 2020

GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI: 16 – 17 Ocak 2021

BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI: 10 – 11 Nisan 2021

BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI: 29 – 30 Mayıs 2021

YAZ OKULU SINAVI: 08 Ağustos 2021