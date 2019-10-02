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  3. AÖF kayıt yenileme 2019 ne zaman? İşte Anadolu AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme 2019 ne zaman? İşte Anadolu AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenileme 2019 ne zaman" İşte Anadolu AÖF kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt yenilemenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini yapıyorlar. Kurum her dönem başında işlemlerin yapılacağı tarihleri yayınlıyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıra kayıt yenileme işlemlerine geldi.

AÖF kayıt yenileme tarihleri yoğun ilgi görüyor. AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler belirtilen tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini tamamlıyorlar. AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden yapılıyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan duyuruda kayıt yenileme işlemleri için ekim ayına işaret edildi. Kayıt yenileme başvuruları 7 Ekim tarihinde başlayacak ve 18 Ekim’de sona erecek.

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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ?220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ?240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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