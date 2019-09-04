AÖF kayıt tarihleri ne zaman bitiyor? AÖF 2019 yeni kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

AÖF kayıtları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. AÖF kayıtları 2 Eylül tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 13 Eylül’e kadar yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemleri ise daha sonra başlayacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine kayıt yaptıracak öğrenciler ilk kayıt için bölümlere göre farklı ücret yatıracaklar. Adalet bölümü için, 2019-2020 öğretim yılı dönem öğretim gideri 265 TL iken, Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü için 365 TL ödenecek.

AÖF GİRİŞ EKRANI

AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların,Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananların, İnternet başvuru işlemleri ile ilgili açıklama yapıldı.

Başvurular 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp,13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.

AÖF KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için gerekli belgeler,

-İnternet Başvuru Belgesi

-Öğrenci Bilgi Formu

-Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

-Öğrenim Belgesi

Anadolu Üniversitesi'nin Önlisans/Lisans programlarına yurt dışından; Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı ile (Anadoluyös) kabul edilecek öğrenciler İçin ise,

-İnternet Başvuru Belgesi

-Öğrenci Bilgi Formu

-Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

-Pasaport/T.C. Kimlik Kartı/Mavi Kart Fotokopisi

-Lise Diplomasının Onaylı Fotokopisi

-Lise Diploması Denklik Belgesinin Onaylı Fotokopisi

-Türkçe Yeterlik Belgesi