AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı! AÖF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

AÖF ikinci üniversite kayıtları başladı. Açık öğretim fakültesi üzerinden üniversite okuyacak kişiler AÖF ikinci üniversite kayıt tarihlerini merak ediyordu. Bugün başlayan kayıtlar 18 Ekim tarihine kadar devam edecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirecek. AÖF ikinci üniversite kayıt ücreti ne kadar, gerekli evraklar neler? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI

AÖF ikinci üniversite kayıtları 2 Eylül ve 18 Ekim tarihleri aralığında yapılacak.Başvurular http://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 tl olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİRE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

İnternet Başvuru Belgesi

Öğrenci Bilgi Formu

Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Öğrenim Belgesi

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER?

2019-2020 öğretim yılı İkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek önlisans ve lisans programları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.



Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

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