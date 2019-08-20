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  3. AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı! AÖF ikinci üniversite bölümleri nedir?

AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı! AÖF ikinci üniversite bölümleri nedir?

AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı! AÖF ikinci üniversite bölümleri nedir"

AÖF ikinci üniversite kayıtları için geri sayım başladı. AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor. Kurum her yıl yayınladığı takvim ile başvuru tarihlerini duyuruyor.

AÖF ikinci üniversite kayıtları için araştırmalar başladı. AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl yayınladığı takvim ile başvuru tarihlerini duyuruyor. Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

 

 

AÖF ikinci üniversite kayıtları 2 Eylül ve 18 Ekim tarihleri aralığında yapılacak.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NEDİR?

2019-2020 öğretim yılı İkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin birinci sınıfına kayıt yaptırılabilecek önlisans ve lisans programları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.

PROGRAMLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

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