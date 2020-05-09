AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, tarih belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları online mı olacak?

AÖF final sınavları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırmalarına başladı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde yapılan Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 7 Mayıs'ta sona erdi. Dün akşam saatlerinde açıklanan 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları sonrası gözler final sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Haberimizin içerisinden AÖF final sınavları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, TARİH BELLİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 18 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Şimdi ise final sınavlarının yapılacağı tarih merak edilyor. AÖF resmi internet sitesi üzerinde Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları 13 - 14 Haziran 2020 olarak belirlendi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF FİNAL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınavlarının online olarak gerçekleşmesi üzerine final sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı sosyal medya hesabından final sınavları hakkında paylaşımda bulundu. Prof. Çomaklı final sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılması konusunda anket düzenledi.