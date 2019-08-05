AÖF diploma ne zaman verilecek? AÖF diploma sorgulama..

AÖF diploma ne zaman verilecek? sorusu öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) 3 ders sınav sonuçlarının açıklanması ardından araştırılan konulardan biri de diplomalar oldu. Üç ders sınavı soruları eKampüs sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Anadolu Üniversitesi AÖF bölümlerinde mezun olan öğrenciler AÖF diploma ne zaman verilecek? merak ediyor.

AÖF DİPLOMA NE ZAMAN VERİLECEK?

Anadolu Üniversitesi “sıkça sorulan sorular” sayfasından diplomalara ilişkin şu ifadelere yer veriyor:

Dönem sonu sınav sonuçları açıklandıktan sonra mezun olan öğrencilerin diplomaları 20 gün içinde hazırlanarak öğrencilerin bağlı oldukları Açıköğretim Fakültesi bürolarına gönderilmekte. Mezunlarımız, bağlı oldukları Açıköğretim Fakültesi bürosuna özel kimlik veya tanıtım kartları ile bizzat başvurarak imza karşılığında diploma alabilirler. Diplomasını Açıköğretim Fakültesi bürosundan alma imkanı olmayan mezunlarımız ise yasal vekilleri aracılığı ile imza karşılığında alabilirler. Diplomalar, mezunların adreslerine veya istedikleri resmi kurumların adreslerine posta ya da kargo ile gönderilmemektedir.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre, Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Tek sınav olarak gerçekleştirilecek olan bu sınavın başarı notuna katkısı %100 olacak.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.