AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman? AÖF DGS kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?

AÖF DGS kayıt tarihleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılıyor. 21 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılan Dikey Geçiş Sınavı tercihlerinin sonuçları 4 Eylül’de erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adayların kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. AÖF Dikey Geçiş kayıtları 16 Eylül’de başlıyor. Adaylar işlemlerini 20 Eylül’e kadar yapabilecekler.

AÖF DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül ve 20 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF DGS KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Adayın 2019-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM’nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)

Adayın mezun olduğu önlisans ve ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya e-devletten kimlik bilgileri çıktısı

Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı

Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanlar

12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf

Türkçe ve İngilizce Transkript

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Adayın kayıt için bizzat başvurması gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran aday hakkında yasal işlem yapılacaktır.