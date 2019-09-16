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  3. AÖF DGS kayıt için gerekli evraklar nelerdir? 2019 AÖF DGS kayıtları başladı

AÖF DGS kayıt için gerekli evraklar nelerdir? 2019 AÖF DGS kayıtları başladı

AÖF DGS kayıt için gerekli evraklar nelerdir" 2019 AÖF DGS kayıtları başladı

AÖF DGS kayıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini yapmaları gerekiyor. AÖF DGS kayıtları 16 Eylül itibari ile başladı. Adaylar işlemlerin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorlar.

AÖF DGS kayıtları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman? 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden birine yerleştirilenler kayıtlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapıyorlar. Adayların internet başvurusunun ardından gerekli evrakları teslim etmeleri gerekiyor. AÖF DGS kayıtları 16 Eylül be 20 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

AÖF DGS KAYITLARI BAŞLADI

AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül ve 20 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını yapabilecekler. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

AÖF DGS KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar 2019-DGS’ye başvuramazlar.

AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?

1) İnternet Başvuru Belgesi (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

2) Öğrenci Bilgi Formu (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları (İnternet başvurusu sonunda döküm alınacak)

4) Öğrenim Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)

5) Not Durum Belgesi (YÖKSİS sorgulaması sonunda bilgilerine ulaşılamayanlardan istenecek)

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