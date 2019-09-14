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  3. AÖF DGS kayıt için gereken belgeler neler? AÖF DGS kayıtları ne zaman başlıyor?

AÖF DGS kayıt için gereken belgeler neler? AÖF DGS kayıtları ne zaman başlıyor?

AÖF DGS kayıt için gereken belgeler neler" AÖF DGS kayıtları ne zaman başlıyor"

AÖF DGS kayıt için gereken belgeler neler? AÖF DGS kayıtları ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 30 Haziran tarihinde Dikey Geçiş Sınavına giren öğrenciler yerleştirme sürecinin ardından kayıt tarihlerini heyecanla beklemeye başladılar. AÖF DGS kayıt tarihleri kurum tarafından yayınlanan takvim içerisinde gerçekleştirilecek. AÖF DGS kayıtları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler AÖF DGS kayıt tarihlerini bekliyorlar. AÖF DGS kayıt için gereken belgeler neler? AÖF DGS kayıtları ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. AÖF DGS kayıt tarihleri kurum tarafından yayınlanan takvim içerisinde yapılacak. AÖF DGS kayıtlarına dair merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler... 

AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER NELER? 
Adayın 2019-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM’nin internet sayfasından birim tarafından alınacaktır.)

Adayın mezun olduğu önlisans ve ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya e-devletten kimlik bilgileri çıktısı

Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı

Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanlar

12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf

Türkçe ve İngilizce Transkript

AÖF DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
AÖF DGS kayıt işlemleri 16 Eylül ve 20 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “Dikey Geçiş” linkine tıklayarak internet başvurularını yapabilecekler. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
Adayın kayıt için bizzat başvurması gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran aday hakkında yasal işlem yapılacaktır.

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