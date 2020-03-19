AÖF destek hattı nedir? AÖF canlı destek hattı numarası kaç? İşte AÖF destek hattı ekranı!

AÖF canlı destek hattı öğrencilere her dakika hizmet veriyor. Herhangi bir soru ya da görüş almak isteyenler AÖF destek hattını arıyor. AÖF canlı destek hattı numarası kaç? Çağrı merkezleri öğrenciler ile doğrudan iletişim kuruyor. Soru, şikayet ve başvurularda bu hat üzerinden gerçekleştiriliyor. AÖF destek hattı hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖF DESTEK HATTI NEDİR?

AÖF öğrencilerin sorularına cevap vermenin ötesinde öneri ve şikâyetler alınarak merkeze iletiliyor. Bununla birlikte etkileşim merkezini sadece öğrenciler değil, açıköğretim sistemi hakkında bilgi almak isteyen herkes arayabiliyor. Etkileşim merkezi, açıköğretim sistemi ile ilgili soru, öneri, şikâyet, başvuru ve taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılmasını amaçlıyor.

AÖF DESTEK HATTI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

AÖF CANLI DESTEK HATTI NUMARASI KAÇ?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi’nde yer alan öğrencilerine 7/24 hizmet veren 0850 2004610 telefon hattı ile Etkileşim Merkezi üzerinden, tüm illerde yer alan AÖF bürolarından ve aosdestek.anadolu.edu.tr web sayfası üzerinden destek hizmeti sunuyor.

Hafta içi her gün aosdestek.anadolu.edu.tr web sitesinden 09:00-12:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında canlı destek hizmeti sunuluyor. Öğrenciler sorularını yazılı olarak soruyor ve destek ekibi hemen yanıtlayabiliyor.