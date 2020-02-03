AÖF ders seçimi ne zaman 2020? AÖF kayıt yenileme tarihleri haberimizde

AÖF kayıt yenileme tarihleri merak ediliyor. AÖF okuyan öğrenciler ilk dönemin final sınavlarına 18-19 Ocak tarihlerinde girerek tatile çıktılar. Yarıyıl tatilinde iki haftayı geride bırakan öğrenciler kayıt yenileme tarihlerini kaçırmak istemiyor. AÖF kayıt yenileme işlemi belli tarihler aralığuda AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF derslerinin seçilmesi ve kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile kayıt yenilenmiş oluyor. Peki, AÖF ders seçimi ne zaman 2020? AÖF kayıt yenileme tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN 2020?

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Başlangıç tarihi: 17 Şubat 2020

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bitiş tarihi: 28 Şubat 2020

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.