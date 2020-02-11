Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0364
  • 6,5913
  • 303.994
  • 118095
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. AÖF Bahar Dönemi kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF Bahar Dönemi kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF Bahar Dönemi kayıtları ne zaman" AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman"

AÖF Bahar Dönemi kayıtları, gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. AÖF öğrencileri kayıt yenileme işlemlerini hangi tarihlerde yapacaklarını öğrenmek istiyor. AÖF kayıt yenileme işlemi kayıt otomasyonundan yapılıyor. AÖF derslerinin seçilmesi ve kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile kayıt yenilenmiş oluyor. Bu işlemin AÖF tarafından açıklanan kayıt yenileme tarihleri arasında yapılması gerekiyor. İşte AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri...

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. AÖF'ün ara tatilinde olan öğrenciler kayıt yenileme dönemini kaçırmak istemiyor. Kayıt yenileme döneminde işlemini gerçekleştirmeyenler ikinci dönem sınavlarına katılamıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından duyurulan tarihlerde yapılıyor. AÖF kayıt yenileme işlemi belli tarihler aralığında AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri haberimizde..

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Başlangıç tarihi: 17 Şubat 2020 
Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bitiş tarihi: 28 Şubat 2020

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1- Derslerini seç.
2- Ücretini öde.
3- Otomasyondan kaydını kontrol et.
4- Ders kitapların eKampüs'te.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.


Defne Samyeli Cem Yılmaz'a kıyamadı!
Demet Akalın alay konusu oldu
Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
Serdar Ortaç'ın yeni aşkı ortaya çıktı!
Kuruluş Osman dizisine flaş transfer!
<p>Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ´KAPAN-1´ opera

PKK´lı Teröristlerin Kullandığı Sığınakta Lav Silahı Ele Geçirildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı, Türkiye'de de ele geçirildi

Sultan II. Abdülhamid ile ilgili bilinmeyenler… Neden fotoğraf arşivi tuttu?