AÖF Bahar Dönemi kayıtları ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. AÖF'ün ara tatilinde olan öğrenciler kayıt yenileme dönemini kaçırmak istemiyor. Kayıt yenileme döneminde işlemini gerçekleştirmeyenler ikinci dönem sınavlarına katılamıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından duyurulan tarihlerde yapılıyor. AÖF kayıt yenileme işlemi belli tarihler aralığında AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri haberimizde..

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Başlangıç tarihi: 17 Şubat 2020

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bitiş tarihi: 28 Şubat 2020

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.