AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman?

AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından merak ediliyor. 2020 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınav sonucuna itirazları 3 iş günü (27 - 29 Ocak 2020) içinde yapılacak. Sonuçların ardından 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri araştırılıyor. AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde..

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Başlangıç tarihi: 17 Şubat 2020

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Bitiş tarhi: 28 Şubat 2020

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.