AÖF 3 ders sınavı saat kaçta yapılacak? AÖF üç ders sınav giriş belgesi çıktısı nasıl alınır?

AÖF 3 ders sınavı saat kaçta yapılacak? merak edilen konular arasında bulunuyor. Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan sınav takvimi açıklanmasında yer alan bilgiye göre AÖF 3 ders sınavı yarın yapılacak. Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabiliyor ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı bulunmuyor. AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? araştırılıyor. AÖF 3 ders sınavına ilişkin detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz..

AÖF 3 DERS SINAVI SAAT KAÇTA?

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan sınav takvimi açıklanmasında yer alan bilgiye göre 2018-2019 Yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30'da gerçekleşecek.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülülecek.

AÖF 3 DERS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF üç ders sınav yerleri http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından veya AÖF bürolarından alınabiliyor.

ÜÇ DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler "Üç Ders Sınavı"na girebilir.

Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir.

Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.

(DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, "Üç Ders Sınavı"na giremez.