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  3. AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF 3 ders sınavı ne zaman" AÖF 3 ders sınav yerleri belli oldu mu"

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? merak ediliyor. AÖF 3 ders sınav yerleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz aylada yeni bir düzenleme yaptı. Yapılan düzenleme ile birlikte Anadolu Üniversitesi, AÖF'te bundan sonra yaz okulu açacağını ifade etti. On binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek AÖF üç ders sınavı ne zaman? arama motorunda aranıyor. İşte AÖF 3 ders sınav tarihleri ve AÖF 3 ders sınav yerleri..

AÖF 3 ders sınavı ne zaman? merak edilen konular arasında bulunuyor. 18 ilde gerçekleştirilecek olan AÖF üç ders sınav giriş yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekleniyor. Öğrenciler kalan üç derslerini vermek ve mezun olmak istiyor. Siz de AÖF üç ders sınavı ne zaman? diye merak ediyorsanız AÖF 3 ders sınav tarihleri ve AÖF 3 ders sınav yerlerine haberimizden ulaşabilirsiniz..

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan sınav takvimi açıklanmasında yer alan bilgiye göre 2018-2019 Yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30'da gerçekleşecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülülecek.

AÖF 3 DERS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF 3 ders sınav yerleri henüz belli olmadı. AÖF 3 ders sınav giriş belgelerinin 22 Temmuz tarihin'de erişime açılması bekleniyor.  AÖF 3 ders sınavı http://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından veya AÖF bürolarından temin edilebilecek.

AÖF ÜÇ DERS GEÇME NOTU NEDİR?

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NASIL HESAPLANIYOR?

Üç ders sınavı, final sınavı yerine geçmektedir. Dolayısıyla öğrencinin vize notunun  yüzde 30'u ile üç ders sınav notunun yüzde 70'i alınarak, ilgili ders için başarı notu belirlenmiş olur.

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