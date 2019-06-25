Ankara nitelikli liseler yüzdelik dilimleri 2019! Ankara LGS taban tavan puanları

Ankara nitelikli liseler yüzdelik dilimleri 2019 liselere yerleşmek isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor.Binlerce 8. sınıf öğrencisinin hayalindeki liseye girmek için ter döktüğü LGS sınav sonuçları MEB tarafından 24 Haziran Pazartesi günü açıklanmıştı. Bugün de 2019 LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Sınavla öğrenci alan nitelikli okul tercihlerinde yüzdelik dilimler önemli oluyor. Ankara nitelikli liseler yüzdelik dilimleri 2019 ve Ankara LGS taban tavan puanlarını merak ediyorsanız işte yanıtı...

LGS 2019 TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

8’inci sınıfı başarı ile bitiren öğrenciler tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapabilecek. Tercih işlemleri, e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenci ve velisi tarafından yapılacak. Yapılan tercihler de mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.Sınava giren ve merkezi sınav puanı olan tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunması zorunludur. Aksi halde, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunulmaması halinde, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih işleminde bulunulamaz.

Öğrenciler tarafından üç grupta toplam en fazla 15 okul için tercih yapılabilecek. Bu gruplar;

- Merkezi sınav ile öğrenci alan okullar

- Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar

- Pansiyonlu okullar