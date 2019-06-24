Ankara lise taban ve taban puanları: Ankara Fen Liseleri, Anadolu Liseleri yüzdelik dilimleri

Ankara lise taban tavan puanları 2019, Ankara lise yüzdelik dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hızla aranmaya başladı. 1 Haziran'da iyi bir liseye girmek isteyen yüzbinlerce aday, Ankara lise tavan taban puanlarını 2019 LGS sınavına göre araştırıyor. Ankara’daki liseler ve puanlarını öğrenenler, 2019 Ankara lise yüzdelik dilimlerini kontrol ediyor. .Tercih işlemleri Türkiye genelinde13 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek. Ankara lise taban tavan puanları 2019 ve Ankara lise yüzdelik dilimleri aksam.com.tr'de haberimizin içerisinde yer alacak...

ANKARA TABAN TAVAN PUANLARI 2019

Ankara taban tavan puanları 2019 henüz belli olmadı. Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri açıklandıktan sonra haberimizde yer alcak. 2019 LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta Ankara olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 LGS tercih kılavuzunun ve yüzdelik dilimlerinin 25 Haziran Salı günü MEB tarafından yayınlanması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.